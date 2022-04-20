الخارجية تتطلع لمواصلة الدور الألماني الفاعل لتعزيز عمل المناخ الدولي

استقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الموافق 20 أبريل الحالي، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان.

مؤتمر COP27

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى في إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر 2022.

موضوعات المناخ

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أنّه جرى التأكيد كذلك خلال اللقاء، على حرص الوزير شكري، بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر، على التشاور مع الأطراف المعنية بـ عمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها بشأن موضوعات المناخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، على نحو يسهم في خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.