الخارجية الروسية: 7 آلاف مرتزق من 63 دولة يقاتلون بجانب القوات الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنّ هناك مرتزقة يقاتلون بجانب القوات الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنّ هناك نحو 7 آلاف مرتزق يقاتلون في أوكرانيا، تم استقدامهم من 63 دولة، متابعة: «نطالب بتحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية».

مرتزقة يقاتلون بدلا من روسيا

تأتي تصريحات الخارجية الروسية عن مرتزقة يقاتلون مع أوكرانيا، بعدما قال مسؤولون أمريكيون وبريطانيون، في وقت سابق، إن مرتزقة يعملون لحساب شبكة أمنية خاصة مرتبطة بالكرملين، حملوا السلاح في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية،

وأوضحوا أنّ الشبكة المعروفة باسم مجموعة «فاجنر»، عملت لأول مرة في أوكرانيا عام 2014، أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومنذ ذلك الحين، ظهر مقاتلوها في ساحات القتال بداية من سوريا إلى مالي.

1000 مرتزق من فاجنر

ولفتوا إلى أنه خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، يتركز حوالي 1000 مرتزق من «فاجنر» في شرق البلاد، إذ يقول مسؤولو البنتاجون، إن روسيا أعادت تركيز جهودها الحربية بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف.

وزعم جهاز المخابرات الخارجية الألماني، هذا الأسبوع، أنه اعترض اتصالات يمكن أن تربط مجموعة «فاجنر»، بعمليات القتل العشوائي للمدنيين الأوكرانيين.