وزير التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه تقرر تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين، حيث تنطلق يوم 26 يونيو 2022 بدلًا من 11 يونيو، وتنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو 2022.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك، على أنّ الامتحانات تُعقد داخل لجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.