وزير التعليم يكشف شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال اختيار مقار اللجان الامتحانية، وإعداد جداول الامتحانات، وتجهيز أرقام الجلوس، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لتعقيم مقرات اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

وأعلن وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، لإعلان تفاصيل الامتحانات، شكل أسئلة الامتحانات، قائلا: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختيار من متعدد، وجميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين»، مؤكدا أنّ جميع الأسئلة ستخلو من أي تعقيدات.

إغلاق مواقع الغش الإلكتروني قبل امتحانات الثانوية العامة

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن تحرك عاجل من الوزارة، لإغلاق مواقع الغش الإلكتروني قبل بداية امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع كل طرق الغش ولتحقيق العدالة بين جموع الطلاب وعدم المساواة بين الطالب المذاكر وآخر غشاش، مؤكدا أنّ الوزارة انتهت تماما من الاستعدادات النهائية للامتحانات، وسط إجراءات مشددة ضد كورونا.

خطة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضح المصدر، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ستنفذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على الطلاب والملاحظين والمراقبين ومشرفي اللجان ورؤساء اللجان، تشمل تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل بداية الامتحانات بـ48 ساعة، علاوة على حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية لمنع الزحام أمام اللجان، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا بكل لجنة لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين الطلاب.