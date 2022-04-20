بث مباشر.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك، وقناة مدرستنا، بثا مباشرا لإعلان تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2021/2022، بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج، وطلاب STEM والمكفوفين، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.

ترددات قناة مدرستنا

وأوضحت صفحة الوزارة عبر فيس بوك، ترددات قناة مدرستنا المقرر بث المؤتمر عليها، هي:

تردد قناة مدرستنا 1: 12303 أفقي.

تردد قناة مدرستنا 2: 10777 أفقي.

تردد قناة مدرستنا 3: 12206 رأسي.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة