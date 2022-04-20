جمال العدل يقدم بلاغا للنائب العام ضد سمير صبري بسبب نيللي كريم

قدم المنتج جمال العدل مالك شركة العدل جروب بلاغ للنائب العام ضد المحامي سمير صبري، وذلك بسبب البلاغ الذي قدمه الأخير ضد مسلسل فاتن أمل حربي.

وجاء في البلاغ الذي قدمه «العدل» ضد «صبري» إن المحامي قدم اتهامات غير صحيحة في بلاغه.

وقال البيان الذي أصدره «العدل» إن المحامي وجه اتهامات لفريق عمل المسلسل من بينها التحریض على الكراھیة والقتل باسم الدین وبث دعاية مثيرة ونشر أخبار كاذبة.

العدل يقدم بلاغا ضد سمير صبري

وطلب جمال العدل باتخاذ اللازم قانونيا والتحقيق مع المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة بتهم التحريض على العنف والقتل ونشر أخبار وشائعات كاذبة وبث إدعاءات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام المؤثم بموجب المواد 40 و230 و234 و235 و102 مكرر و188 من قانون العقوبات.

يُذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي حقق نسب مشاهدة كبيرة على السوشيال ميديا. والمسلسل بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي ومحمد ثروت وخالد سرحان وريتال محمد ظاظا وفيروز عبد الله وجيلان علاء ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

نيللي كريم ترد على الجدل المُثار حول فاتن أمل حربي

وردت نيللي كريم على الجدل المثار حول المسلسل ونفت استهزاء المسلسل بالدين، وقالت إن ما يهمها ويخصها عملها من الناحية الفنية فقط وأن باقي النواحي هي ليست لها علاقة بها وأن هناك مراجعين من الناحيتين السياسية والقانونية وأنهم هم المسؤولين، وأن هجوم الجميع على المسلسل بسبب مشكلة الجمهور مع إبراهيم عيسى وأن عالم الأزهر سعد الدين الهلالي قام بمراجعة المسلسل من الناحية الدينية ولم يعترض على شئ وقام بتصحيح الأخطاء.