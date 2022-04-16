مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15.. ضرب نيللي كريم بسبب المايوه

بدأت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» لما قبل الانفصال عن شريف سلامة، الذي يجسد دور «سيف الدندراوي» طليقها.

أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال أحداث المشهد الأول من الحلقة الـ15 من مسلسل فاتن أمل حربي، تشاجرت «فاتن» مع والدة زوجها «فادية عبد الغني»، بعدما قامت الأولى بشراء ملابس سباحة «مايوهات» لابنتيها، لتدريبات السباحة بإحدى النوادي، الأمر الذي رفضته الأخيرة، مُطالبة بشراء إسدالات صلاة للفتيات بدلًا من المايوهات.

وتسلسل المشهد بعدما رفضت «فاتن» الوصاية على ابنتيها مؤكدةً أنهما بالفعل لديهما إسدالات صلاة، لتتفاقم المشكلة ويتدخل الزوج الذي قام بالاعتداء على «فاتن» وضربها ضربًا مُبرحًا أمام والدته.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، يرصد مأساة السيدات عقب الانفصال مع قانون الأحوال الشخصية، والعمل بطولة الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وفادية عبد الغني، وجيلان علاء، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى.