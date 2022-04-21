سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-4-2022 في مصر

بدأ الحديث خلال الساعات الماضية عن موسم الحج المبارك، والقرعة، ما دفع كثيرون للاهتمام بسعر الريال السعودي، خاصة بعد إعلان السعودية عودة الرحلات لأداء المناسك المقدسة من مصر، لذا يبحث المسلمون عن سعر الريال السعودي، حتى يمكن للراغبين حجز تذاكر السفر واختيار فنادق الإقامة.

وفيما يلي وفي إطار اهتمام المتابعين، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 21 أبريل، مقابل الجنيه المصري في بداية المعاملات اليومية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارا في معظم البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.74 للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء.

- وبلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني، بسعر 4.91 جنيه، مقابل 4.86 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء.

سعر الريال اليوم

وبلغ الريال السعودي في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.78 للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.93 جنيه، مقابل 4.88 للشراء.

- وبلغ سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي إلى 4.93 جنيه، مقابل 4.77 للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء.