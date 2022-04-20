سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-4-2022 في مصر

بالتزامن مع اقتراب موسم الحج المبارك، وإعلان المملكة العربية السعودية عودة الرحلات لأداء المناسك المقدسة من مصر، يحظى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنسب بحث يومية مرتفعة للغاية، حتى يمكن للراغبين حجز السفر وتحديد أفضل الأماكن سواء للشراء أو البيع.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي قدمها للقراء، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية المعاملات اليومية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار في معظم البنوك الحكومية والخاصة وسجلت كما يلي:

- شهد سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.74 للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني، بسعر 4.91 جنيه، مقابل 4.86 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء.

أسعار الريال اليوم

- وبلغ الريال السعودي في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.77 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.93 جنيه، مقابل 4.88 للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.90 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي إلى 4.94 جنيه، مقابل 4.77 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء.