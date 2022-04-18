سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-4-2022 في محلات الصاغة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ترتفع معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يعتبر الأكثر انتشارا بين المشغولات الذهبية بالنسبة للمصريين، وشهد المعدن النفيس اليوم ارتفاعا في جميع الأعيرة بقيمة 17 جنيها.

أسعار الذهب

في هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، للباحثين من الشباب المقبلين على الزواج والمناسبات السعيدة مثل الخطوبة، أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، الذي يعتبر الأكثر شيوعًا في المحافظات القبلية، إضافة إلى سعر الذهب عيار 18 الأكثر تداولا في محافظات الوجه البحري والقاهرة، وعيار 24، والجنيه الذهب، في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,168 إلى 1,175 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الإثنين 18-4-2022 إلى 1.022 إلى 1.028 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 876 إلى 881 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8,176 إلى 8.224 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

اختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 18 أبريل نحو 883.31 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ48.03 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 1,031 جنيه، بما يعادل 56.04 دولار، وسجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الإثنين إلى نحو 8,244 جنيه، بما يعادل 448.30 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين إلى نحو 1.178 جنيه جنيه، بما يعادل 64.04 دولار.