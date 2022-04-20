ارتفاع في سعر الذهب اليوم.. هل يزداد عيار 21 بعيد الفطر المبارك؟

على مدار اليوم الواحد تشهد أسعار المعدن النفيس تغيرات متعددة، وفي الفترة الأخيرة استمر ارتفاع سعر الذهب لعدة أيام، ليتكرر الأمر اليوم أيضا مع توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، إذ يهتم الناس كثيرا بالبحث عن سعر الذهب اليوم.

ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الذهب اليوم في السوق المحلية ارتفع إلى 1058 جنيهًا ويستمر تغيره على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم

وقال «نجيب» إن سعر الذهب اليوم ارتفع عالميا حيث وصل إلى 1900 دولار، بعد أن شهد انخفاضًا خلال الساعات الماضية ووصل إلى 1047 دولارًا.

وعن استمرار توقع ارتفاع الذهب من عدمه خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، قال «نجيب»: «يصعب توقع ذلك، لأن دي أسعار متغيرة وبتتأثر بأحداث كثيرة عالمية، بالإضافة إلى حالة الدولار الذي يؤدي انخفاضه إلى ارتفاع الذهب»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 900 و909 جنيهات في المحلات، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1206 إلى 1211 جنيهًا في محلات الصاغة، كما ترواح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الأربعاء 20-4-2022 من 1055 إلى 1060 جنيهًا في محلات الصاغة، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8400 و8480 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 865.54 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.87 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1010 جنيهات، بما يعادل 54.68 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء إلى نحو 1154 جنيهًا بما يعادل 62.50 دولار.