سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20-4-2022 في محلات الصاغة

يقدم الكثير من الشباب على إتمام حفلات الخطبة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، خلال فترة عيد الفطر، وبعده عيد الأضحى المبارك، ما يدفع الكثيرون منهم للبحث عن أسعار الذهب، خاصة في ظل التذبذب الواضح بين ارتفاع وانخفاض في الأسواق العالمية، وتأثيرها على السوق المحلية.

أسعار الذهب

ومن منطلق تقديم الخدمات اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن»، نستعرض للراغبين في متابعة آخر تحديثات أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على سعر الأعيرة الذهب المختلفة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، إضافة إلى سعر الذهب عيار 21 وعيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 900 إلى 909 جنيهات في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1200 إلى 1211 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الأربعاء 19-4-2022 إلى 1050 إلى 1060 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8400 إلى 8480 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال اختلفت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 19 أبريل نحو 865.54 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.87 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1010 جنيهًا، بما يعادل 54.68 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء إلى نحو 8078 جنيهًا، بما يعادل 437.48 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء إلى نحو 1154 جنيهًا، بما يعادل 62.50 دولار.