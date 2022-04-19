سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في محلات الصاغة

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب، خصوصًا في ظل التذبذب الواضح ما بين ارتفاع وانخفاض في الأسواق العالمية، وتأثيرها على السوق المحلية، فمع اقتراب عيد الفطر المبارك تكثر المناسبات السعيدة مثل الأفراح والخطوبات السعيدة، والتي تعتبر فيها الشبكة الذهبية من أساسياتها.

أسعار الذهب

في هذا السياق، يستعرض بوابة «الوطن»، للراغبين في متابعة آخر تحديثات أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على سعر الأعيرة الذهب المختلفة، خصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، إضافة إلى سعر الذهب عيار وعيار 24، والجنيه الذهب، في المحلات التجارية وأسواق المال في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1168 إلى 1175 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 19-4-2022 إلى 1022 إلى 1028 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 876 إلى 881 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8176 إلى 8224 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

اختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 19 أبريل نحو 883.31 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ48.03 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1031 جنيهًا، بما يعادل 56.04 دولار، وسجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الثلاثاء إلى نحو 8244 جنيهًا، بما يعادل 448.30 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء إلى نحو 1178 جنيهًا، بما يعادل 64.04 دولار.