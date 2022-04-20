«التعليم» يوضح طريقة عقد الامتحانات للطلاب في الخارج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لامتحانات مواد الهوية القومية للطلاب في المدارس القومية، ستتولي المدرسة عقد هذه الامتحانات داخل المدرسة وليس في المنزل لمواد «الغة العربية والدراسات والتربية الدينية والوطنية» بشكل ورقي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتعتمد نتائجها من الإدارة التعليمية.

شوقي: يمكن إرسال الأسئلة والإجابة بالبريد

وأضاف «شوقي» خلال بثا مباشرا عبر صفحة الوزارة عبر «فيس بوك»، أنه وبالنسبة لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج فسنقدم لهم العام الجاري عقد امتحانات لجميع الصفوف الدراسية للأبناء في الخارج في عديد من الدول إلكترونيا عبر منصة خاصة بالوزارة عبر أسئلة الاختيار من متعدد، «لو فيه أي عائق عند طالب معندهوش الأدوات أو الإنترنت والكمبيوتر فمسموح له طبع ورقة الأسئلة والإجابة بنظام البابل شيت وموجودة على الموقع والإجابة عليها وإرسالها عبر الريد السريع لمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنئانا في الخارج».

التعلم: امتحانات مدارس المسار المصري كما هى

وأوضح وزير التعليم أنه بالنسبة اللجان الفنية المركزية الواضعه للأمتحانات فتقوم بصياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، ونتيجه الطالب في الامتحان إما النجاح أو الرسوب وبدون درجات، «الطلاب في ما يسمي مدارس المسار المصري في بعض الدول فامتحانتهم مثل الأعوام السابقة.

وحسب الوزير فإنه، حال عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بالمدرس المصرية فيجب أن يُعقد في مصر امتحان تحديد مستوى نظرا لأن امتحانات أبنائنا في الخارج بلا رقابة أوجدية عالية ويتم عمل تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها هذا الطالب».