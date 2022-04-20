القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني

يتسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية متابعة مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والذي من المقرر عقده عصر اليوم الأربعاء، من أجل الإعلان فيه عن جميع تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، لذا تستعرض «الوطن» جميع الطرق التي يمكن من خلالها متابعة المؤتمر، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت في بيان لها أنه سوف يتم الإعلان اليوم في تمام الساعة 3 عصرا، عن التفاصيل الكاملة لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، والصف الأول والثاني الثانوي، والطلاب المصريين بالخارج، بالإضافة إلى طلاب STEM وطلاب الدمج.

القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التربية والتعليم

وكانت وزارة التعليم والتعليم الفني أوضحت أنه سوف يتم إذاعة ونقل مؤتمر وزير التربية والتعليم من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

تردد القنوات الناقلة للمؤتمر

كما سيتم نقل مؤتمر وزارة التربية والتعليم عبر القنوات التالية:

1 - قناة مدرستنا 1، وترددها 12303 أفقي.

2 - قناة مدرستنا 2، وترددها 10777 أفقي.

3 - قناة مدرستنا 3، وترددها 12206 رأسي.

ومن الجدير بالذكر، أن يتم حسم اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، طرق عقد امتحانات المرحلة الثانيوة سواء عقدها بالنظام الإلكتروني أو النظام الورقي، مع الكشف عن أنماط الأسئلة سواء موضوعية أو مقالية، بالإضافة إلى طرق التصحيح وجميع ما يتعلق بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.