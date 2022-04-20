أمريكا تعرب عن قلقها إزاء توقف نصف إنتاج النفط الليبي

طالب السفير الأمريكي إلى ليبيا، البنك المركزي، بالعمل على حماية عائدات النفط الليبية «من الاختلاس»، كما عبر عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ارتفاع أسعار النفط وسط أجواء الحرب الروسية الأوكرانية

يشار إلى أنّ النفط ارتفع الاثنين الماضي، وسط تعاملات متقلبة، إذ تجاوز خام برنت 113 دولارا للبرميل.

وعمقت توقفات ضح النفط المتكررة في ليبيا القلق في العالم، بشأن الإمدادات العالمية، وسط أزمة روسيا وأوكرانيا.

وإضافة إلى المخاوف من تعطل إمدادات النفط في العالم جراء العقوبات المفروضة على روسيا، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الاثنين الماضي من أن موجة مؤلمة من الإغلاق بدأت تضرب منشآتها وأعلنت حالة قاهرة في حقل الشرارة النفطي ومواقع أخرى.