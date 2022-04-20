عاجل.. الجيش الألماني: نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا ليس مسألة سهلة

قال الجيش الألماني، اليوم الأربعاء، أنّ نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا ليست مسألة سهلة، وفق نبأ عاجا نقلته قناة العربية.

جاء ذلك بعد إعلان الحكومة النرويجية، في وقت سابق اليوم، أنّها أرسلت أنظمة دفاع جوي إلى الأراضي الأوكرانيا، تضمنت 100 نظام صاروخي من طراز «ميسترال»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفي السياق ذاته، تعهد حلفاء أوكرانيا بإرسال المزيد من الأسلحة لمساعدتها في التصدي لهجوم روسي عنيف، وتعهدت الولايات المتحدة وآخرون بإرسال قذائف مدفعية ومضادة للدبابات ومساعدات دفاع جوي إلى كييف خلال مكالمة فيديو استمرت 90 دقيقة يوم الثلاثاء.

وكانت حكومة كييف دعت أوروبا للوقوف إلى جانبها وإمدادها بالأسلحة الثقيلة والمتطورة لمواجهة الغزو الروسي، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنسكي بدء روسيا الهجوم على إقليم دونباس شرقي البلاد مساء الإثنين الماضي، وهي الخطوة التي وصفتها موسكو بأنها المرحلة اثانية من الحرب على أوكرانيا.