قرارات وزير التربية والتعليم اليوم تحسم مصير الامتحانات.. تعرف عليها

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم حسمت مصير امتحانات المراحل الثانوية، والتي شغلت بال أولياء الأمور لفترة طويلة، وأجاب على كل الأسئلة التي دائما ما يطرحها الطلاب وأولياء الأمور على مدارس الساعة، ووضح خلالها الدكتور طارق شوقي، شكل وطبيعة أسئلة الامتحانات بالتفصيل سواء الصفين الأول والثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي.

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم تأتي بخصوص امتحانات أولى وثانية ثانوي

- الامتحانات بنظام الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين في جميع مراحل الثانوية.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة.

- ضمن قرارات وزير التربية والتعليم الامتحانات أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد.

- 30% من الأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد.

- الأسئلة المقالية ورقيا والأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا.

- الهدف من التغيير نظرا لوجود شكاوى من استخدام القلم على أجهزة التابلت لذلك تم عقد الأسئلة المقالية ورقيا.

- لجان المدارس الرسمية والخاصة المجهزة تقنيا يؤدي فيها الطلاب الامتحانات.

- طلاب المدارس غير المجهزة يؤدي الامتحانات في المدارس الحكومية المجهزة.

- جدول الامتحانات يضم فترتين صباحية ومسائية.

- المواد غير المضافة للمجموع تعقد في المدارس.

- تصحيح الامتحانات يتم في لجان في المدارس لتصحيح الأسئلة المقالية، ويتم جمع الدرجة مع الدرجة التي حصل عليها الطالب في الامتحان الإلكتروني.

- الأسئلة المقالية هي جزء لا يتجزأ من تقييم مهارات مختلفة لا يمكن قياسها بأسئلة الاختيار من متعدد، وهي تشمل اشرح وعلل وبرر.

- الأسئلة المقالية في جميع المواد وليس مادة واحدة.

- امتحانات مواد الهوية القومية تعقد في المدارس الدولية وليس في المنزل.

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الطلاب في الخارج

- جربنا منصة مختلفة للامتحانات الإلكترونية في 12 دولة.

- الامتحانات إلكترونية بأسئلة اختيار من متعدد.

- في حالة وجود أي عائق يمكن للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة، وهي بابل شيت ويرسلها للبريد السريع لمقر لجنة النظام والمراقبة.

- الأسئلة بنظام الأوبن بوك.

- النتيجة ستكون اجتياز وعدم اجتياز فقط دون أي درجات.

الطلاب في مدارس المسار المصري يؤدون امتحانات نظامية وفي حالة عودتهم لمصر يؤدون امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية.

-الامتحانات تبدأ 7 مايو المقبل بداية من الصف الرابع الابتدائي.

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة 2022

- الامتحانات ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت.

- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- قرارات وزير التربية والتعليم تؤكد أنه لا توجد أسئلة مقالية في الثانوية العامة.

- التصحيح إلكتروني بالكامل.

- لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية.

- يتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.

- تبدأ 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو.

- تنتهي يوم 21 يوليو.