«التعليم» تعلن موعد امتحانات الطلاب في الخارج 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، موعد امتحانات الطلاب في الخارج، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم السبت 7 مايو 2022 وتُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة «أسئلة اختيار من متعدد»، وفي حالة وجود أي عائق لدخول المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة «بابل شيت» الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

موعد امتحانات أبنائنا في الخارج

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بث مباشر له على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن موعد امتحانات أبنائنا في الخارج تم تحديده اليوم، مؤكدا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

موعد امتحانات أبنائنا في الخارج

وبالتزامن مع تحديد موعد امتحانات أبنائنا في الخارج، أكد «شوقي»، على أن اللجان الفنية المركزية المسؤولة عن وضع أسئلة الامتحانات تتولى صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح وتكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية والطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة وفي حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.