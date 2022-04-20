 جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. يبدأ يوم 26 يونيو وينتهى 21 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة عدم إدخال تعديلات على جدول الشعبتين الأدبية والعلمية، مشيرة إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة، ستعقد يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل، لمادة اللغة العربية لطلاب الشعبتين علمي وأدبي، وتنتهى يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، وأنّ لجان الامتحانات ستكون مُؤمنة تماما من قبل رجال الشرطة، بواقع 3 أفراد أمن على كل لجنة.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع بدءًا من يوم 20 يونيو

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد غير المضافة للمجموع بدءا من يوم 20 يونيو بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، و21 من نفس الشهر بمواد الإحصاء والاقتصاد، على أن تبدأ الامتحانات بشكل رسمي يوم 26 يونيو المقبل، بمادة اللغة العربية، مؤكدا أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمنة تماما ضد كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يناسب جموع الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وضع بشكل يناسب جموع الطلاب، حيث تم تأجيل الامتحانات أسبوعين، حيث كان من المفترض أن تعقد في 11 يونيو المقبل، ولكن تم تأجيلها لتبدأ يوم 26 يونيو، منوهًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد ورقيا

وأوضح «شوقي» أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد ورقيا عبر «البابل شيت»، وستكون "اختيار من متعدد"، حيث تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، مؤكدا أن جميع الأسئلة ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، منوهًا إلى أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، لمواجهة كورونا.