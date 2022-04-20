التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، موضحة أنّ الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 يونيو، وتعقد ورقيا بنظام البابل شيت وليس إلكترونيا، مشددا على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي جرى تحديده اليوم، موضحا أنّ الامتحانات تم تأجيلها لتعقد يوم 26 بدلا من 11 يونيو، وتعقد ورقيا وليس إلكترونيا.

وأكد شوقي، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي ستعقد في لجان مؤمنة جيدا، وتطبق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

- يوم الأحد الموافق 26 يونيو اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد الموافق 7 يوليو امتحان الكيمياء.

- يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا.

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الأحد الموافق 17 يوليو امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية.

- يوم الخميس الموافق 19 يوليو امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.