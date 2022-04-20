التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 تقام على فترتين «صباحي ومسائي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ لجان المدارس الرسمية والخاصة تنقسم لنوعين، الأولى مُجهزة تقنيا وتكنولوجيا لتأدية الامتحانات فيها في الفترة الصباحية، والثانية غير مُجهزة، ككثير من المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية، وهذه المدارس يمتحن طلابها في الفترة المسائية.

تقسيم الامتحانات لفترتين

وأضاف شوقي، خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على فيس بوك، أنّ جدول امتحانات الثانوية العامة سيكون منقسما إلى فترتين، مسائية وصباحية، كي تضمن الوزارة اختبار الطلاب داخل مدارس مجهزة، تسمح باختبار الطلاب داخل مدارس مجهزة، تتيح عمل التابلت دون مشكلات على الإطلاق: «المواد اللي مش مضافة للمجموع هتتعمل امتحاناتها في المدارس مش في المنزل، وده بيتضمن المواد اللي مش مضافة للمجموع والمستوى الرفيع».

لجان لتقدير أوراق الإجابة

وأوضح أنّه بالنسبة للتصحيح، تنشئ المدارس لجانا لتقدير جزء من أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وجمع الدرجات على الدرجة القادمة من الامتحان الإلكتروني لاستخراج الدرجة الخاصة بامتحان الترم الثاني: «الجداول هتلاقوها على ويب سايت الوزارة للفترتين الصباحية والمسائية».