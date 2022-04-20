تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام لـ19 يونيو 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام، لجلسة 19 يونيو المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي لتحديد نسبة عاهة المجني عليه.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

تفاصيل قضية ثأر دار السلام

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أسامة. ر»، 25 سنة، صاحب محل، وشقيقه «عيد»، 35 سنة، عامل بمحل زجاج، وابن شقيقه «محمد»، 18 سنة، طالب، و«إسلام. م»، 32 سنة، دون عمل، بالشروع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثاني وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء» ونفاذا لما وغر في صدورهم وراجحته عقولهم واتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة للخلاص من خصمهم توجهوا إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات التي أوضحها تقرير الطب الشرعي قاصدين قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه للعلاج.

حيازة وإحراز أسلحة بيضاء

وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء «مطواة وسكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وقال محمد شوقي، 36 سنة، صاحب حانوت تجاري في قضية ثأر دار السلام، إنه على أثر ضائقة مالية ألمت به اتجه صوب حانوت العالمي راغبًا بيع هاتفه النقال تفاجأ بالمتهمين مهللين رغبتهم في قتله، ودلفوا للحانوت مكان تواجده وتناوبوا الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء قاتلة بطبيعتها محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي لمستشفى الفتح والطب الشرعي إلا أنه خاب رميهم المسموم بتدخل الأهالي لفض ما أتاه المتهمين من اعتداء ونقله للمستشفى وعزى قصدهم من الاعتداء قتله.

وأضاف الرائد شرطة أحمد محمود مختار، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة بباعث الثأر لصالح شقيق المتهمين الأول والثاني المتوفى في واقعة المحضر 535 لسنة 2021 جنح دار السلام على يد شقيق المجني عليه وآخرين.

وأثبتت التحريات أنه حال مشاهدة المتهم الثالث للمجني عليه داخل المحل، تجمع المتهمون وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.