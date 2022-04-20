إصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية أبو سليمان بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف في كفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الاسعاف، وتبين إصابة 11 شخصا، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من: عبدالحميد عبدالحميد أحمد 42 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الايسر، وسعد أحمد فوزي، 16 سنة، باشتباه بالفخذ الأيمن ، وعلى حسن علي ،16سنة،بجرح قطعي بفروة الرأس، ورضا شوقي السيد ،38سنة، باشتباه مابعد الارتجاج، و منى سلامه محمد، 18شنة، باشتباه كسر بعظمة الفخذ الايسر.

كما أصيب في الحادث ليلى عبد القوي إبراهيم، 42 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وهبه محمد عبدالغني، باشتباه كسر بالحوض، وأمين عبدربه إبراهيم ،45سنة، باشتباه كسر بالفخذ الايسر، ورانيا السيد خميس، 28 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالفخذ الايمن، وهاني علوان محمد، 10سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، وهاجر سعد عبدالنبي، 18سنة، باشتباه مابعد الارتجاج، وتم اجراء الاسعافات الأولية لهم وما زالوا تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم المركزي.