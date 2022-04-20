تكريم 20 مدرسة لفوزها بمسابقة «المدارس المتميزة» بشرق كفر الشيخ

كرمت المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفائزين في المسابقة التي نظمتها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للعام الثاني على التوالي، بعنوان «المدرسة المتميزة والطالب المبدع»، بإشراف الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

افتتاح معرض للأنشطة الطلابية

تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض يضم كافة الأنشطة الطلابية وأنشطة المدارس في كافة المجالات، بالاضافة لعرض شامل لكافة الأنشطة المختلفة، وتوزيع الجوائز على المدارس المتسابقة، والتي تم تقييمها من قبل التوجيهات المختصة ومن قبل أساتذة الجامعات لمراجعة تلك التقييمات، إضافة للمواهب المشاركة من الطلاب والطالبات المتميزين من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأثنت «ماضي» على المشاركين في المسابقة من مدارس وطلاب ومعلمين، وعلى القائمين عليها بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والمقيمين من أساتذة الجامعة والمختصين، والمشاركة المجتمعية التي ساهمت في انجاح المسابقة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تكتشف الموهوبين وتشجعهم، وتصقل مواهبهم، وتشجع على الإبداع والابتكار في كافة الانشطة المتعددة، وتبرز العمل الجماعي بالمدارس، ليس بهدف الفوز بجوائز المسابقة ولكن والظهور بالصورة المشرفة لكل العاملين بها، في منافسة شريفة بين المدارس.

المسابقة تضمنت محورين: علمي وأنشطة

وقال الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، جاءت المسابقة من محورين أولها المسابقة العلمية لكافة طلاب المرحلة على حده من الصف الأول وحتى النهائى بالإضافة إلى مسابقة عامة للترم الاول وآخرين للترم الثاني، والمحور الثانى هو أن على كل مدير مدرسة اختيار أربع أنشطة للمشاركة بهم حسب اختياره من مجموع الانشطة بوجه عام ويتم تقييم المدرسة بجمع الدرجات علاوة على التفوق العلمي ويتم استخراج الترتيب من الأول للثالث لكل مرحلة.

15 ألف جنيه قيمة جوائز مسابقة أفضل مدرسة

وأضاف «صديق» أنه تم تحديد الجوائز بحيث تحصل المدرسة الأولى على 15 ألف جنيه، والثانية على 10 آلاف جنيه، والثالثة على 5 آلاف جنيه، على ثلاث مستويات لكل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي، على حسب إجمالي ما تحصل عليه من درجات المسابقة العلمية والأنشطة التربوية الأربعة.

أسماء المدارس الفائزة في المسابقة

وتابع «صديق» أن المدارس الفائزة في المرحلة الثانوية، فازت بالجائزة الأولى مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، بمبلغ 15 ألف جنيه، وجاءت مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات في المركز الثاني بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومدرسة الشهيد رياض الثانوية بـ5 آلاف جنيه.

أما في المرحلة الاعدادية، فقد فازت مدرسة السعيدية بنات القديمة بالجائزة الأولى وقدرها 15 ألف جنيه، والسعدية بنات الجديدة بجائزة المركز الثاني وقدرها 10 آلاف جنيه، ومدرسة الشهيد حمدي إبراهيم بالمركز الثالث 5 آلاف جنيه.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فازت بالمركز الأول مدرسة علي عبد الشكور تعليم أساسي، وقدرها 15 ألف جنيه، وفازن مدرسة وحدة مسير بجائزة المركز الثاني وقدرها 10 آلاف جنيه، ومدرسة علي عبد الشكور للغات فازت بالمركز الثالث، وقدر الجائزة 5 آلاف جنيه.

كما فاز بأفضل عرض رياضى مدرسة الشهيد أحمد سعد الديهي بشنو، ومدرسة سخا النموذجية، وبأفضل مكتبة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، وبأفضل مدرسة نشاط تربية فنية مدرسة أحمد فتحي عدوي الابتدائية، وبأفضل نشاط الاقتصاد المنزلي فازت مدرسة سلام الابتدائية، ومدرسة دقميرة للتعليم الاساسي، وبأفضل نشاط صناعي مدرسة سخا الثانوية بنات، وبأفضل عرض مسرحي مدرسة دفرية الاعدادية، وبأفضل مدرسة رياض الأطفال مدرسة نصرة، وبأفضل نشاط موسيقي، مدرسة أبو طبل للتعليم الأساسي.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية ومنحهم جوائز مالية، بواقع ألف جنيه للمركز الأول، و500 جنيه للمركز الثاني، كما تم منح كافة المقيمين من موجهين مكافأة مالية لكل منهم قدرها ألف جنيه، إضافة للمقيمين.

وحققت إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أكثر من 30 مركزاً على مستوى الجمهورية هذا العام، في مجالات مختلفة، منها العلمية والرياضية والفنية والقراءة والفصحى وغيرها، في سابقة تعكس مدى النهضة التعليمية في محافظة كفرالشيخ بصفة عامة، وإدارة شرق بصفة خاصة.