ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم كفر الشيخ إلى 66 شخصا

إرتفع عدد مصابي حادثة تسمم محافظة كفر الشسخ إلى 66 شخص ، تم لإستقبالهم بمستشفى كفر الشيخ المركزى .

كان قد وصل عبر سيارات الإسعاف 36 مصاب ، بينما وصل عن طريق الأهالى 30 شخصا أخرين اليوم.

رفع حالة الطوارى بمستشفى كفر الشيخ المركزى

وقد أعلنت من جانبها مستشفى كفر الشيخ المركزى رفع حالة الطوارىء بالمستشفى وإستدعاء الأطباء وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وصول عدد من المصابين لمستشفى كفر الشيخ

وكانت قد تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيح اشارة بوصول عدد من المواطنين من قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، بحالات تسمم إلى مستشفى كفر الشيخ .

وجبة لحم فاسد وراء الواقعة

وبالتحرى تبين أنهم تناولوا وجبه طعام فاسدة، بوجبة الإفطار " لحم فاسد" تم توزيعة عليهم وبدأت أعراض الإصابة بحالة التسمم بسيطة، ولكنها تفاقمت اليوم مما دعى المصابين للذهاب لمستشفى كفر الشيخ المركزى وقد تم تقديم كافة الإسعافات الازمة للمصابين، وتم خروج عدد من الحالات عقب تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، واستقرار حالتهم.

تفاوت الحالة الصحية بين المصابين "إعياء وقىء ومغص شديد"

يذكر أن المصابين جميعا من قرية واحدة وبينهم أطفال وحالتهم جميعا مستقرة وتنوعت بين إعياء شديد وقىء ومغص شديد حيث تفاوتت درجة الإعياء والقىء بين المصابين .