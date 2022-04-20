لليوم الثاني.. مستشفى كفر الشيخ يستقبل 8 حالات تسمم غذائي

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الأربعاء، 8 أشخاص مصابين بأعراض تسمم غذائي، من قرية «عويرة»، التابعة لقرية «الحمرا»، بمركز كفر الشيخ، لتناولهم وجبة فاسدة، بعد ساعات من استقبال المستشفى 76 حالة تسمم مساء أمس الثلاثاء، خرجوا جميعهم عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

إصابة 8 أشخاص بالتسمم بعد مشاركتهم في «عقيقة»

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بلاغات بإصابة 8 أشخاص بأعراض تسمم غذائي، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن أحد الأشخاص أقام «عقيقه»، قبل يومين، بعدها شعر عدد من المعازيم بآلام في البطن «مغص»، ولم يتوجهوا للمستشفى على الفور، إلا أنهم اضطروا للذهاب إلى المستشفى أمس، بعد قليل من استقبال 76 حالة، وخرجوا بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة، واستقبلت اليوم 8 حالات أخرى.

التقرير الطبي لـ8 حالات تسمم بمستشفى كفر الشيخ العام

تبين من التقرير الطبي للحالات الـ8 المصابة، إصابة كل من «سما خير جمعة»، 18سنة، و«حسنية محمد سجمعة»، 7 سنوات، و«شادية محمد هنداوي»، 40 سنة، و«إيناس محمد هنداوي»، 13سنة، و«هدى عطا»، 25 سنة، و«إسماعيل فريد»، 63 سنة، ومكاسب عبربه، 35 سنة، ويجري عمل الإسعافات اللازمة، والحالات تحت الملاحظة.