أسعار النفط ترتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية ومخاوف نقص المعروض

انتعشت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أدى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية والمخاوف بشأن تقلص الإمدادات من روسيا وليبيا إلى التعافي من الخسائر الحادة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا أو 0.6٪ لتصل إلى 107.90 دولارًا للبرميل في التعاملات الصباحية، بينما سجلت في وقت كتابة التقرير تراجع 0.65% إلى 106.55 دولار للبرميل.

وارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في وقت كتابة التقرير 0.04٪ إلى 102.6 دولار.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

تراجع أسعار النفط بنسبة 5.2٪ في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، مستشهدا بالتأثير الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا وحذر من أن التضخم قد أصبح «خطر واضح وقائم» للعديد من البلدان، وفقاً لـ«CNBC».

شبح الركود التضخمي يخيم على الاقتصاد العالمي

وقال ستيفن غرينوك، المحلل في بي إم: «إن ضعف النمو وتزايد الضغط التضخمي يمكن أن يعني شيئًا واحدًا فقط: شبح الركود التضخمي يخيم على الاقتصاد العالمي»، وفقاً لـ«CNBC».

وتراجعت أسعار النفط العالمية بسبب تشديد توقعات الإمدادات بعد العقوبات المفروضة على روسيا - ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم ومورد أوروبي رئيسي - بسبب «العملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا».

ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية الضعيفة واستمرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، قد أضر بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم وأثرا على الأسعار.

أوبك+ وحلفاؤها ينتجان 1.45 مليون برميل يوميًا

على جانب الإمدادات، أنتجت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك+ 1.45 مليون برميل يوميًا، دون المستوى المستهدف للإنتاج في مارس حيث بدأ الإنتاج الروسي في التراجع بعد العقوبات التي فرضها الغرب.

ليبيا تغلق 550 ألف برميل يوميا من الإنتاج

وتضاف حالات الانقطاع المختلفة إلى المخاوف بشأن الإمداد، قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأربعاء إن ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اضطرت لإغلاق 550 ألف برميل يوميا من الإنتاج بسبب موجة من الحصار على حقول نفط رئيسية ومحطات تصدير.

مخزونات الخام الأمريكي تراجعت بمقدار 4.5 مليون

في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.