أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.8%

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية حيث كان التجار يشتكون من عجز الإمدادات العالمية، بخاصة في ظل احتمالات فرض حظر على النفط الروسي من الاتحاد الأوروبي، وأحدث عمليات إغلاق بسبب الفيروس في الصين.

وقالت وكالة بلومبيرج، إنه خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار البترول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 107 دولارات، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 8.8٪ خلال الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع بناء عن تقرير للاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي على النفط الروسي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها إن أعضاء أوبك + قدموا 10٪ فقط من زيادات الإمدادات الموعودة الشهر الماضي، وقد قفزت مخزونات النفط الخام بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ويعد هذا أكثر من ثلث الزيادة إلى تحول احتياطيات النفط الاستراتيجية إلى المخزونات التجارية.

انخفاض كميات مخزونات المنتجات البترولية المكررة

في الوقت نفسه، انخفضت معظم مخزونات المنتجات البترولية المكررة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الربح التقريبي من تحويل النفط الخام إلى وقود.

وشهدت سوق النفط فترة مضطربة من التداول منذ أن بدأت روسيا الحرب على أوكرانيا في أواخر فبراير، حيث ارتفع مزيج برنت لشهر يونيو 2.92 دولار ليستقر عند التسوية 111.70 دولار للبرميل.

الأزمة العالمية ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا

وقال كبير دبلوماسي أوبك لمسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الأزمة الحالية في أسواق النفط العالمية الناجمة عن الهجوم الروسي لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.

وقالت منظمة الأوبك إن خسائر إمدادات النفط الروسية الناجمة عن العقوبات الحالية والمستقبلية أو مقاطعة العملاء قد تتجاوز 7 ملايين برميل يوميًا. وقال لمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، الذي أكد مسؤولية الاتحاد في تحقيق التوازن في السوق، سيكون ذلك أبعد من قدرة المجموعة على الاستبدال.