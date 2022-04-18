أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع وتحقق مكاسب في بداية تعاملات الأسبوع

حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال بداية تعاملات أيام الأسبوع الحالي، حيث وصلت أسعار النفط العالمية إلى أسعار مرتفعة مقارنة بالأسبوع الماضي حيث ارتفع سعر خام برنت العالمي بنسبة 0.27%، وارتفع غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.20% خلال تعاملات اليوم والتي تستمر لعدة ساعات .

وسجلت أسعار خام برنت العالمي ارتفاع ليسجل البرميل الواحد 112.09 دولار للبرميل، كما سجل خام رب تكساس الامريكي مبلغ 107.22 دولار للبرميل.

تزايد المخاوف من نقص إمدادات النفط العالمية

وارتفعت أسعار النفط، بسبب تزايد المخاوف من انخفاض الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا، أكبر دولة مصدرة.

وتأثرت أسعار النفط بشكل كبي اليوم بالقلق الشديد من تباطؤ الطلب في الصين ، والدعم الذي تلقته الأسعار نتيجة مخاوف قلة المعروض النفطي وتفاقم الأزمة بين أوكرانيا و روسيا مع تضاؤل احتمالية الوصول لاتفاق سلام، بل تفاقم الأزمة لحرب عالمية ثالثة.

تنويع مصادر الحصول على الطاقة والنفط والغاز في أوروبا

وتسعى الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر حصولها على الطاقة والنفط والغاز خلال الفترة الحالية من دول بخلاف روسيا، ويناقش الاتحاد الأوروبي طرق حظر استيراد الطاقة الروسية ، خاصة بعد الكشف عن قتل جيش روسيا للعديد من المواطنين الأوكرانيين، مما عده المجتمع الغربي بمثابة جرائم حرب.

وزادت الضغوط على أسعار النفط بسبب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط الليبية منذ قليل اليوم من "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بعد إعلانها حالة "القوة القاهرة" على صادرات النفط من ميناء الزويتينة حيث توسع قوات في الشرق نطاق حظر إنتاج النفط .

وأظهرت بيانات رسمية من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفعت في فبراير إلى تسعة ملايين برميل نفط يوميا.