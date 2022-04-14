أسعار النفط تتراجع أمام ارتفاع المخزون الأمريكي.. 421.75 مليون برميل

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام، منتصف تعاملات اليوم 14 أبريل 2022، حيث فقد الارتفاع الذي استمر ليومين في أسعار النفط قوته بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي تسجل أكبر زيادة منذ مارس 2021.

انخفاض العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (ICE) بمقدار 70 سنتًا للبرميل بنسبة (0.64%) عن الإغلاق السابق عند 108.08 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد الخام الخفيف نايمكس مايو بمقدار 85 سنتًا للبرميل بنسبة (0.82%) بسعر 103.40 دولار للبرميل.

مخزونات أمريكية كبيرة

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية قفزت 9.38 مليون برميل إلى 421.75 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وتراجعت مخزونات البنزين على مستوى البلاد 3.65 مليون برميل إلى 233.14 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.9 مليون برميل إلى 111.4 مليون برميل.

حظر أوروبي محتمل على النفط الروسي

وظلت مخاطر فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا موضع تركيز، ومن المتوقع أن تتسبب أي خطوة من هذا القبيل في مزيد من الاضطرابات في تدفقات النفط العالمية وتؤدي إلى مزيد من الانخفاض في صادرات النفط الروسية، بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

تراجع إمدادات النفط الروسي

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط في 13 أبريل الجاري، إن إمدادات النفط الروسية انخفضت بنحو 700 ألف برميل في اليوم في المتوسط ​​حتى الآن في أبريل مقابل مارس، وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الخسائر إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر مع تمديد المصافي لتخفيضات التشغيل وتجنب المزيد من المشترين البراميل وامتلاء المخزونات الروسية.