صلاة التهجد في رمضان 2022.. يحذر إقامتها بالمساجد

صلاة التهجد في رمضان 2022، من الأمور التي تشغل المسلمين في شتى بقاع الأرض، مع دخول الثلث الأخير من شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة التهجد في رمضان 2022، بالمساجد، في العشر الآواخر من رمضان، إذ اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع بعدد من قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف خلال الأسبوع الماضي، في ديوان عام الوزارة، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

منع صلاة التهجد في رمضان 2022

بخصوص صلاة التهجد في رمضان 2022، أصدرت وزارة الأوقاف قرار بمنع إقامة صلاة التهجد والاعتكاف، بالمساجد هذا العام، مشدددة في بيان لها، على عدم السماح بفتح المساجد عقب صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرة إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

صلاة التراويح بالمساجد

واستكمالاً للحديث عن صلاة التهجد والاعتكاف، حددت الأوقاف شروط أداء صلاة التراويح بالمساجد في رمضان 2022، إذ تقتصر إقامة صلاة التراويح على المساجد الكبرى فقط، والتي تم السماح بأداء صلاة الجمعة بها، مؤكدة على عدم تجاوز مدة صلاة التراويح 30 دقيقة، بعد صلاة العشاء مباشرة، مشددةً على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي الموضوعة بالمساجد، فضلاً عن السماح بفتح مصليات السيدات من خلال عدد من الشروط من بينها أن يتوفر في المصلى واعظة ممن تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها، مع ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي.

صلاة التهجد في رمضان 2022 وموقف الموائد الرمضانية

كما أكدت الأوقاف على عدم السماح بإقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف، أو إقامة أي موائد رمضانية داخل المساجد أو ساحاتها، في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة، للحفاظ على حياة المصلين من انتشار فيروس كورونا، ومنعًا لإصابتهم من الوباء التاجي.