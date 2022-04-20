نصائح لتجنب فساد اللحوم عند تخزينها في البيت «لو هتشتري قبل العيد»

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2022، يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء ما يلزمهم من أغذية ولحوم وخضروات حتى يتم تخزينها في المنزل، تجنبا لغلق المحلات أيام العيد، وحتى يتوفر لديهم ما يحتاجون إليه حينها، ومن أكثر الأشياء التي يتم شراءها لتخزينها هي اللحوم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على الاهتمام بصحة المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير النصائح التي يجب اتباعها عند شراء اللحوم وعند تخزينها، لتجنب الفاسد منها، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب مراعاتها عند شراء اللحوم

- يجب أن يحرص المشتري على شراء اللحوم ذات اللون الوردي الفاتح، وتجنب شراء اللون الغامق التي تشير إلى أنها غير طازجة.

- يجب أن يتوجه المشتري للحوم المعروضة في ثلاجات العرض أو داخل الثلاجات الملحقة بمجال الجزارة، ويجب ألا تزيد درجة الحرارة داخل الثلاجة عن 4 رجة مئوية.

- يجب أن تكون اللحوم رائحتها مقبولة ووميزة لنوع اللحم.

- يجب أن يكون قوام اللحوم متماسك ولا يسهل قطعة باليد أو بالأظافر.

- يجب ألا يكون بها مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

- ألا يكونه بها بقع خضراء اللون وليس عليه نمو فطري أبيض أو أخضر أو اسود اللون.

- يجب أن تكون الأختام واضحة على الذبيحة ومقروءة ومميزة لكل نوع.

نصائح يجب اتباعها عند تخزين اللحوم

- يجب أن يتم تخزين اللحوم بالتجميد السريع.

- يجب اختيار اللحوم ذات الجودة العالية لحفظها بالتجميد.

- يجب على الراغب في تخزين اللحوم أن يتجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- ويفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

- يجب تبريد وتجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا يتعرض للتلوث والميكروبات.

- يجب تجنب تجميد اللحوم ثم فك التجميد أكثر من مرة.