الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight.. صباح حاضرة بـ«ساعات ساعات»

تفاعل الجمهور العربي والعالمي مع الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight، التي جاءت بعنوان The Tomb، وحصلت على تقييم 8.9 على موقع IMDB بعد الساعات الأولى من طرحها على منصة «Disney +»، وتولى إخراج الحلقة الرابعة الثنائي آرون مورهيد وجوستين بنسون، بينما تحمل الحلقتان الخامسة والسادسة توقيع المخرج محمد دياب.

ويواصل صناع مسلسل Moon Knight، استخدام الأغاني العربية ضمن الأحداث، وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل استخدام أغنية «ساعات ساعات» للفنانة الراحلة صباح، وذلك ضمن مشهد بين «ستيفن» و«ليلى»، ويظهر «مارك» في المرآة وينضم إلى المحادثة، وذلك بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي هشام نزيه، وفقا لما نشره موقع «راديو تايم».

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight، قيام «سليم» الصورة الرمزية لـ «أوزوريس»، بوضع تمثال لـ «خونشو» في قبو مع العديد من الآلهة المسجونين الآخرين، بينما تعرضت «ليلى» و«جرانت» للهجوم من قبل عدة رجال يعملون لصالح «هارو»، لكن تتمكن «ليلى» من القضاء عليهم، وبعد العثور على معسكر «هارو» المهجور الآن في موقع قبر أميت، دخلوا القبر وأدركوا أنه متاهة على شكل عين حورس، وتتعرض «ليلى» و«جرانت» للهجوم من قبل الكهنة أيضًا.

يعثر «جرانت» على القبر ويكتشف أن آخر صورة رمزية لعميت كانت الإسكندر الأكبر، وتقابل ليلى «هارو» الذي يدعي أن «سبيكتور» كانت من المرتزقة الذين قتلوا والدها الأثري عبد الله الفوالي، وتواجهه ليلى بغضب وتطالب بمعرفة الحقيقة، ويكشف أن شريكه قتل والد ليلى وكل شخص آخر في موقع الحفر، بما في ذلك «سبيكتور» نفسه.

موعد الحلقة الخامسة من مسلسل Moon Knight

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، الأربعاء من كل أسبوع على منصة «Disney +»، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الخامسة يوم 27 أبريل الجاري، أما الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الأول تكون في 4 مايو المقبل.