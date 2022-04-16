عمرو القاضي بائع عرقسوس في Moon Knight: المشاركة في مسلسل عالمي شرف لي

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل العالمي «مارفل» Moon Knight، التي عرضت الأربعاء الماضي، ظهور الممثل عمرو القاضي، مجسدًا شخصية بائع عرقسوس مصري، وعلى الرغم من أن أحداث الحلقة تدور في مصر، إلا أنها لم تصور في مصر، ونجح المخرج محمد دياب في إظهار جميع التفاصيل بدقة.

وعاد الممثل عمرو القاضي بعد غياب عن الساحة الفنية، ومن أشهر الأدوار التي جسدها شخصية «علي» في فيلم «الحاسة السابعة»، صديق يحيي «أحمد الفيشاوي»، وفي مسلسل Moon knight، يجسد «القاضي»، شخصية بائع مشروب عرقسوس مصري، يذهب إليه البطل مارك ويطلب منه كوب، ثم يخبره أنه يبحث عن تابوت، لتتغير ملامح «القاضي» ويشعر بالخوف ويترك البطل ويذهب بعيدًا عنه.

كواليس مشهد بيع العرقسوس

وقال عمرو القاضي في تصريح لـ«الوطن» أنه تفاجأ بمكالمة هاتفية من مكتب كاستنج المسلسل في مصر، وأخبروه عن الترشيح لدور صغير، وطلبوا منه بعض الإجراءات لتحضير السفر إلى دولة المجر، مضيفاً أنه في البداية كان غير مكترث للدور، خاصة أنهم طلبوا منه تحضير فيديوهات يمثل فيها لإرسالها إلى مخرج العمل المصري محمد دياب، لتحديد مسار دوره، ما استغرق شهر ونصف الشهر لتحضير الدور.

وعن كواليس مسلسل Moon knight، أوضح «القاضي» إنه بعد السفر إلى مكان التصوير، أنبهر بالتحضيرات المتقنة للعمل: «الأجواء هناك مريحة جدًا للعمل، كل العاملين على المسلسل عارفين دورهم بالظبط، علشان كده العمل خرج بالشكل ده للجمهور».

القاضي: المشاركة في عمل عالمي كهذا شرف لي

وأضاف أنه رغم انبهاره بمواقع التصوير والتنظيم، إلا أنه تصرف على طبيعته حتى يتمكن من إتقان مشاهده بشكل جيد في 10 أيام: «ردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فاجئتني، حتى أني مكنتش أعرف ميعاد إذاعة الحلقة إلا من على الإنترنت».

وأكمل «عمرو» حديثه، أن مسلسل العالمي Moon knight إضافة مميزة لأي ممثل يشارك فيها، فبعد إذاعة الحلقة الثالثة عرض عليه من شركة إنتاج فرنسية ترشيح لأحد أفلامها الجديدة: «مبسوط بأول خطوة ليا للتمثيل خارج مصر، والسبب يرجع لمسلسل مصري».

وتدور أحداث مسلسل Moon knight حول جندي سابق في المشاة البحرية الأمريكية، يعاني من مرض اضطراب الهوية الانفصالية، ويكتسب قوى خارقة من إله القمر المصري، وسرعان ما يكتشف أن هذه القوى يمكن أن تكون نعمة ونقمة في حياته المضطربة.