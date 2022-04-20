طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي.. لو حصل تسريب في الشقة أو العقار

الغاز الطبيعي من أكثر وأهم المرافق التي يحرص المواطنون على توصيلها للمنزل، إذ توفر عليهم الأموال والوقت الذي يستغرق أثناء شراء أنابيب الغاز، لكن كثير من الأحيان يحدث أعطال به وأخطاء في الفواتير التي يجرى فرضها على المستخدمين، ما يجعلهم يرغبون في تقديم شكوى، ويبحثون عن طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي، خصوصا عند حدوث تسريب غاز في الشقة أو العقار، أو عند تعرض أحد المواسير للكسر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي في عدد من شركات الغاز الطبيعي:

طرق الإبلاغ عن شكاوى الغاز الطبيعي

- يمكن للراغبين في تقديم شكوى الغاز الطبيعي الاتصال على الرقم 149 الخاص بشركة «جاسكو»، في حالة حدوث أي تسريب غاز.

- كما يمكن الاتصال بشركة «بتروريد» المسئولة عن فواتير الغاز الطبيعي على الرقم 1122.

- كما يمكن تقديم الشكوى لشركة «تاون جاس» للغاز الطبيعي بالاتصال على رقم الطوارئ الخاص بهم على الرقم 129.

- وفي حالة تقديم الشكوى لشركة «صيانكو» يجرى الاتصال على الرقم 19994.

- وفي حالة الرغبة في تقديم شكوى لشركة «غاز مصر»، يمكن الاتصال على الرقم 26902710.

- وعند الرغبة في تقديم الشكوى لشركة غاز مصر، يمكن التوجه لمقر الشركة في 30 شارع المفتشين بألماظة.

- أو تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني egyptgas@egyptgas.com.eg.

- كما خصصت شركة غاز مصر الخط الساخن 19220 لاستقبال شكاوى المواطنين.

الذهاب لمقر الشركات

كما يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكاوى الغاز الطبيعي الذهاب لمقر الشركات الخاصة بالغاز الطبيعي، وتقديم شكاوى الغاز الطبيعي الخاصة بهم،