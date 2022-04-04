مواعيد وأماكن شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع بالقاهرة الكبرى

أعلنت شركة بتروتريد برئاسة دكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لوزارة البترول، عن مواعيد العمل داخل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى عناوين أماكن شحن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع، وأكدت الشركة أن عدادات الغاز مسبق الدفع من أهم التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية وهي من ضمن التحول الرقمي.

مواعيد شحن العداد

ونشرت شركة بتروتريد مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان على موقعها الإلكتروني حيث يتم البدء في العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً في كل الفروع خلال الفترة الصباحية، وتبدأ عمل الفترة المسائية خلال شهر رمضان الكريم من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة، ويواصل العاملين بالشركة استقبال المواطنين لشحن الكروت بالإضافة إلى تفعيل خدمة الطوارئ طوال الـ 24 ساعة خلال اليوم.

وناشدت الشركة المواطنين متابعة شحن العداد كل 55 يومًا حتى إذا وجد به رصيد، مشيرة إلى أن العداد يعطي صافرة إنذار لمدة 24 ساعة قبل غلق الغاز الطبيعي عن الشقة.

أماكن شحن الكروت مسبقة الدفع للغاز الطبيعي

3 شارع الغزل والنسيج - المهندسين - قسم العجوزة

- 171شارع الهرم - بنك مصر

- 289 شارع السودان - العجوزة

- 140 شارع طومان باي - حلمية الزيتون

- شارع أحمد سعيد - امام نادي المياه

- 9 شارع محمد الشعراوي - خلف ضرائب كبار العملاء - الحي العاشر (أرض رقم 5 بلوك 28 - المنطقة العاشرة).

-26 تقاطع شارعي 288 مع 269 بجوار الهيئة المصرية العامة للبترول - المعادي الجديدة

- 35 شارع أحمد أنس - تقاطع شارع شريف

-26 تقاطع شارعي 288 مع 269 بجوار الهيئة المصرية العامة للبترول - المعادي الجديدة

- 73 شارع روض الفرج - شبرا

- 13 شارع الوحدة العربية أمام فندق السلام - جسر السويس (قطعة أرض رقم 529)

- 7 تقسيم، 49 شارع طه حسين - النزهة الجديدة

- 2 تقاطع شارعي قشلان مع قولة - عابدين – القاهرة

- برج التحرير - تقاطع شارع التحرير مع شارع اسعد - امتداد كورنيش النيل - خلف المحافظة

مدينتي مبنى جهاز B11 بجوار الحسيني ماركت

- الحي الأول المجاورة الرابعة مدينة بدر بجوار بنك الإسكان والتعمير

- الوحدة المحلية بقرية الدير

- الوحدة المحلية بالبقاشين - كفر شكر

- الأحراز - شبين القناطر – القليوبية

- النادي الرياضي شارع مستشفى الحميات شبين القناطر

- تاون جاس التجمع الأول- التجمع الأول- الياسمين 2 - القاهرة الجديدة

- تاون جاس التجمع الثالث- عمارة 16 عمارات المستقبل 3 - أمام السنترال - التجمع الثالث – القطامية

- أطفيح- مقر شركة صيانكو

- دار مصر القرنفل، عمارة 209 شقة 1 التجمع الأول

-الوحدة المحلية بجمجرة الجديدة– القليوبية

- نادي السلام لذوي الهمم بنها- القليوبية

- شركة ايجاز 85 تقاطع شارع عباس العقاد- مدينة نصر

- شركة جاسكو، شارع التسعين- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

- مصلحة الجمارك بوزارة المالية، أبراج وزارة المالية، برج 3 شارع امتداد رمسيس

- شركة قارون للبترول، شارع 315 المعادي

- شركة بدر البترول، 127 شارع عبد العزيز فهمي- مصر الجديدة

- نقابة الصحفيين، شارع عبد الخالق ثروت

- تاون جاس حلوان، شارع عبدالله على المراغي