تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام لـ19 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 3 أشقاء وشخص آخر، بتهمة قتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام، لجلسة 19 يونيو.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

تفاصيل الواقعة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بقتل أحد الأشخاص «والد طالبة»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، عصا شوم»، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له عددا من الضربات حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما قامت المتهمة الرابعة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريق التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهما وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

المتهمة الرابعة حرضت على قتل المجني عليه

وأوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجني عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة، إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة ابنة المجني عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجني عليه ووالد الطالبة، قامت على أثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجني عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.