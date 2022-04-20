السجن سنتين لابن قتل والدته في نهار رمضان بالمحلة.. مريض نفسي

عاقبت محكمة جنايات المحلة، ابنا قتل والدته في نهار شهر رمضان العام الماضي، بالسجن سنتين، وذلك بعد منعها له من محاولة الانتحار بعد دخوله في حالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مع زوجته.

مرافعة المحامين

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي، ومحمد مرتضى، إلى المحامين عن المتهم، والذين أكدوا أن موكلهم مريض نفسياً، وكان يعاني من اضطرابات في الفترة الأخيرة قبل وقوع الجريمة، وحاول الانتحار من قبل غير أن والدته تمكنت من إنقاذه.

وأشار المحامون إلى أنه في يوم الحادث حاولت الأم إنقاذ ابنها من الانتحار، ما أسفر عن إصابتها بجرح سحجي في الرقبة، وطالبوا بتعديل القيد والوصف للقضية من القتل العمد الى القتل الخطأ.

أهل المتهم: مريض يخضع للعلاج النفسي

وكشف زوج شقيقته المتهم، أن المتهم مريض نفسي، وكان يخضع للعلاج مع إحدى الطبيبات النفسية قبل الحادث، وأنه كان شخصاً بارا بوالدته، وعلى مدار 16 عاما لم يغضب والدته أو تشاجر معها.

وأشار في أقواله أمام هيئة المحكمة، أن المتهم متزوج شقيقته وكان شخصا يتسم بالأخلاق والصفات الحميدة، ولكنه انطوائي ومتقلب المزاج، وقبل الحادث كان مفترض وضعه داخل المصحة النفيسة بناء على توصية من الطبيب المعالج له، وبالفعل قبل الحادث بيوم سحبت والدته 12 ألف جنيه تكلفة وضعه في المصحة النفيسة لمدة شهر.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بالعثور على جثة «وسيلة. ع. م»، 68 سنة، ومصابة بعدة طعنات، مقيمة قسم شرطة ثالث المحلة، وتبين أن ابنها يدعى «طارق. م. ع»،41 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه وبمواجهه المتهم أقر أنه حاول الانتحار بسبب خلافات أسرية مع زوجته وأمه تدخلت في منعه، ما دفعه لاستخدام السكين وإصابتها حتى فارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.