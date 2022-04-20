إصابة رجل وسيدة في حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد

شهد طريق امتداد محور الاوتوستراد بدائرة قسم حلوان، قبل قليل، حادث سير مروري، تصادم سيارتين وهو ما أسفر عن إصابة رجل وسيدة بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء جسديهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلا للشفاء.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على طريق امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان، وهو ما أسفر عن إصابة رجل وسيدة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية لمكان وقوع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وبعمل التحريات الأولية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، وهو ما أسفر عن اصطدامها بسيارة أخرى ووقوع الحادث وإصابة رجل وسيدة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.