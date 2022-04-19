خروج مصابي حادث أتوبيس سوهاج من المستشفى والنيابة تبدأ التحقيق

تعافى معظم مصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، وتم خروجهم من مستشفى سوهاج الجامعي، وغادروا المحافظة بالفعل، حيث أرسلت شركة المالكة للأتوبيس المتسبب في الحادث، سيارة أخرى لنقل المصابين من مستشفى سوهاج الجامعي، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء تماماً.

بدء التحقيق فى حادث انقلاب أتوبيس بسوهاج

وبدأت النيابة العامة بمركز أخميم، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس يقل عدداً من الركاب السودانيين، على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة سوهاج، بدائرة مركز أخميم، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة على الأقل، وعدد من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

ترجع وقائع الحادث إلى صباح أمس الاثنين، عندما ورد إخطار إلى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، بانقلاب أتوبيس محمل بالركاب على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم، وعلى الفور، انتقل مدير الأمن، يرافقه عدد من مساعديه والقيادات الأمنية ومديري إدارتي المرور والحماية المدنية ومأمور وضباط مركز أخميم، إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات والمتابعة اللازمة.

الأتوبيس كان يقل 54 راكباً سودانياً في الطريق للقاهرة

وتبين انقلاب أتوبيس رحلات، تابع لإحدى الشركات الخاصة، قيادة المدعو «هشام أ. ع. ع.»، 56 سنة، سائق ويقيم بمحافظة القاهرة، نتيجة اختلال عجلة القياده بيده، كما تبين أن الأتوبيس كان يقل 54 راكباً سودانياً، قادمين من دولة السودان عبر منفذ «أرقين»، في الاتجاه إلى محافظة القاهرة.

مصرع سائق الأتوبيس وإصابة 6 ركاب آخرين

ونتج عن الحادث إصابة سائق الأتوبيس، مصري الجنسية، بإصابات خطيرة في الرأس وجروح قطعية بفروة الرأس، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابته أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، كما أسفر الحادث عن إصابة 6 آخرين، منهم «فاطمة م. م.»، 57 سنة، مصابة بجروح قطعيه بفروة الرأس، وابنتها «سولافة م. أ. م.»، 32 سنة، بجروح قطعيه بفروة الرأس، و«عبد الرحمن أ. س.»، 69 سنة، مصاباً بأشتباه كسر باليد اليمنى، و«أمير أ. ع.»، 19 سنة، مصاباً بسحجات في اليدين، و«التوق م. أ. ص.»، 50 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين من مستقلي السيارة، سودانيين الجنسيه، وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على المصابين

كما قام الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بزيارة مستشفى سوهاج الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، وشدد على توفير كافة سبل الرعاية الطبية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى، حتى تماثل المصابون للشفاء، وتم خروجهم اليوم من مستشفى سوهاج الجامعي.