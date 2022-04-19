مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق سفاجا الغردقة

لقت سيدة مصرعها بينما أصيب 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا - الغردقة»، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإخطار الجهات المختصة وجار المتابعة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 2996 ط ر ف، بمنطقة الكيلو 8 طريق «سفاجا- الغردقة»، وعلى الفور جرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج وإيداع الجثة مشرحه المستشفى، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالغردقة

في سياق منفصل، لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم «موتوسيكل» بأحد المارة بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع أحد المارة أسفر الحادث عن وفاته، وإصابة قائد الموتوسيكل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.