إصابة 5 طلاب في حادث سير أثناء عبور الطريق الزراعي في طوخ

أصيب 5 طلاب اصطدمت بهم سيارة على الطريق الزراعي مصر- إسكندرية خلال عبورهم الطريق من منطقة غير مخصصة للمواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية بلاغا بوقوع حادث عبور مشاه أمام نفق الحدادين على الطريق الزراعي بمدينة طوخ.

تفاصيل إصابة 5 في حادث تصادم

انتقلت الأجهزة المعنية وتبين وقوع الحادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام نفق الحدادين طوخ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تبين أنهم طلبة في مدارس وكنوا في طريقهم لأحد الدروس، وجرى الدفع ب3 سيارات إسعاف ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى بنها الجامعي.

في سياق آخر، عادت حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بمنطقة قها عقب رفع آثار حادث تصادم ملاكي وسيارة نقل مما تسبب في انقلاب الأخيرة، وتعطل جزئي للطريق، وإصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قها، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، قبل كوبري قها اتجاه مدينة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

فيما جرى رفع السيارة وحجزها بمركز شرطة قها والحفاظ على البضاعة المحملة بالسيارة لحين تسليمها لأصحابها، ورفع بلدورة بمنتصف الطريق نتيجة الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق الزراعي.