بريد الوطن.. بين اضطراب الهوس وسوء الأخلاق

قالوا قديماً فى الأمثال: الضحك بدون سبب إحدى علامات سوء الأدب، ولكنهم لم يخبروك بأنه قد يكون أيضاً علامة على الإصابة باضطراب نفسى يسمى «الهوس».

هناك فهم مغلوط يخلط بين سوء الأدب واضطراب الهوس أو ما يعرف باسم «مينيا»، وهو أحد الاضطرابات الوجدانية (المزاجية) يعانى صاحبه من المزاج المرتفع والضحك بدون سبب قد يصل إلى ضحك غير قابل للسيطرة عليه، ويكون ذلك مصحوباً بزيادة فى الطاقة والنشاط البدنى وقلة الحاجة إلى النوم، الاندفاع وسرعة الكلام والأعمال المتهورة والتى يعقبها ندم، ويحدث ذلك عادة بين سن الخامسة عشرة والثلاثين نتيجة ظروف الحياة القاسية والإحباطات المتكررة والصراعات النفسية، مع وجود الاستعداد الوراثى لذلك، وهو اضطراب يحتاج إلى تدخل علاجى دوائى باستخدام مثبتات المزاج مع جلسات العلاج النفسى، وقد يضحك الشخص بدون سبب نتيجة لإصابة الفص الصدغى المسئول عن العواطف داخل المخ، فقبل أن تدين غيرك قدّم العذر له ولا تتخذ من الأمثال الشعبية مبادئ الحياة.

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية وكاتب فى مجال العلوم الإنسانية

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