بريد الوطن.. شقة ضمن أصحاب الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة متزوجة ويعانى زوجى من أمراض فى القلب، وأجرى عدة عمليات جراحية وقلب مفتوح، ونسكن فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة فى منزل قديم جداً متهالك، وصادر له قرار إزالة، وبعقد إيجار 950 جنيهاً فى الشهر، وليس لنا أى مورد رزق، كما لا يوجد لدينا إمكانية مادية لحجز وحدة سكنية جديدة تعفينا من الإقامة فى المنزل المتهدم، ولا تنطبق علينا الشروط التى أعلنتها وزارة الإسكان، ولذلك لا نستطيع التقديم.. نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية التى تقدمها الوزارة لأصحاب الحالات القاسية والأوْلى بالرعاية.

سامية حنفى عبدالعزيز سليمان الدرب الأحمر - القاهرة

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