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محمود مسلم

بريد الوطن.. رحاب النصر

كتب:

بريد الوطن
08:11 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

بين أضلاعهم زئير المنايا

شق رأس القرود بتن سبايا

بعد ذل كسا العروبة جهرا

لاح أكتوبرُ يجوب سمايا

لم يعرك السبات غير ظنون

وشكوك كسرن بأس البرايا

يا طموحا وأنت سيف فخار

تبعث العزم ترتجى محيايا

أذن الفجر يا خلوداً تجلى

فوق بسماته وبين الحنايا

سلسبيل وكأس نصر مصفى

صبه الصبح ترتجيه المرايا

رافقتك الآمال يا درة الشرق

فمصر الشموخ وسط دمايا

لا خلود ولا انتصار وفخر

بين ألحاظه تتيه القضايا

مصر حصن وما سواها ركام

سيف نصر يشق عزماً سمايا

لن تنال المساس يا سيف صهيون

فكف البقاء فوق مدايا

 

عبدالناصر الكومى

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