بريد الوطن.. رحاب النصر
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بريد الوطن
08:11 م | الأربعاء 20 أبريل 2022
بريد الوطن
بين أضلاعهم زئير المنايا
شق رأس القرود بتن سبايا
بعد ذل كسا العروبة جهرا
لاح أكتوبرُ يجوب سمايا
لم يعرك السبات غير ظنون
وشكوك كسرن بأس البرايا
يا طموحا وأنت سيف فخار
تبعث العزم ترتجى محيايا
أذن الفجر يا خلوداً تجلى
فوق بسماته وبين الحنايا
سلسبيل وكأس نصر مصفى
صبه الصبح ترتجيه المرايا
رافقتك الآمال يا درة الشرق
فمصر الشموخ وسط دمايا
لا خلود ولا انتصار وفخر
بين ألحاظه تتيه القضايا
مصر حصن وما سواها ركام
سيف نصر يشق عزماً سمايا
لن تنال المساس يا سيف صهيون
فكف البقاء فوق مدايا
عبدالناصر الكومى
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