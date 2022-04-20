بريد الوطن.. رحاب النصر

بين أضلاعهم زئير المنايا

شق رأس القرود بتن سبايا

بعد ذل كسا العروبة جهرا

لاح أكتوبرُ يجوب سمايا

لم يعرك السبات غير ظنون

وشكوك كسرن بأس البرايا

يا طموحا وأنت سيف فخار

تبعث العزم ترتجى محيايا

أذن الفجر يا خلوداً تجلى

فوق بسماته وبين الحنايا

سلسبيل وكأس نصر مصفى

صبه الصبح ترتجيه المرايا

رافقتك الآمال يا درة الشرق

فمصر الشموخ وسط دمايا

لا خلود ولا انتصار وفخر

بين ألحاظه تتيه القضايا

مصر حصن وما سواها ركام

سيف نصر يشق عزماً سمايا

لن تنال المساس يا سيف صهيون

فكف البقاء فوق مدايا

عبدالناصر الكومى

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