بريد الوطن.. معاش تكافل وكرامة لأسرة محتاجة يا وزيرة التضامن

أنا سيدة مطلقة أعيش حياة صعبة للغاية، فلا يوجد لدىّ أى مورد رزق ولا حتى معاش من أى جهة، وقد حاولت كثيراً الحصول على أى معاش من الدولة، خاصة أن لدىّ ولداً وبنتاً فى مراحل التعليم المختلفة، وفى حاجة لمصاريف كثيرة، بالإضافة إلى أننى ليس لدىّ أى سكن مستقل، فأقيم فى شقة إيجار لحين العثور على سكن يؤوينى أنا وأولادى، ويعطف علىّ الناس من وقت لآخر، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحنا وحدة سكنية تتناسب مع حالتى القاسية، كما أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، منحنا معاش تكافل وكرامة، أو معاش مطلقات.

يسرية أبوسريع أحمد سيد - الدرب الأحمر - القاهرة

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