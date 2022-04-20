مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19.. مربوحة تدافع عن حقوق المرأة وزوجها يحبسها

دارت أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19 حول عودة «سامنتا» والدة الكبير من أمريكا، ومحاولاتها دخول مركز الشباب الخاص بالمزاريطة برفقة مربوحة، ولكن عندما منعها الأمن، حشدت سامنتا ومربوحة عددا كبيرا من السيدات أمام بوابة مركز الشباب، والتجمهر أمامها حتى يسمح لهم بدخول مركز الشباب.

الكبير يفض المظاهرة

وخلال تجمهر السيدات أمام مركز الشباب في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19، يأتي الكبير ليحاول فض تلك المظاهرة، لتخبره والدته أن جميع سيدات المزاريطة لهم الحق في التنزه والدخول إلى مركز الشباب، كما يساندها جوني أيضا في حديثها هذا، ولكن الكبير ينجح في فض تلك المظاهرة.

مكي يحبس مربوحة في الدوار في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19

ويكتشف الكبير في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19، أن مربوحة زوجته كانت مشتركة في ذلك التجمهر، كما أنها كانت ترد عليه أمام الكثير من مواطني المزاريطة دفاعا عن حقوق المرأة، ما جعله يأخذها للدوار ويحبسها في إحدى الغرف الخاصة به؛ ليقوم جوني بتصوير مربوحة من شباك الغرفة وهي تحكي ما حدث معها، وينشره على صفحته الخاصة به، التي بها عدد كبير من المتابعين لتصبح مربوحة «تريند» على السوشيال ميديا.