ظهور أول لـ سامنتا في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19

تتوالى مفاجآت مسلسل الكبير أوي 6، إذ شهدت أحداث الحلقة 19 عودة سامنتا والدة الكبير وجوني من أمريكا، بعد غياب طويل، لتتعرف حينها على مربوحة زوجة الكبير الجديدة، وأثناء جلوسهم بعد ترحيبهم بها، طلب الكبير من مربوحة أن تقوم بإعداد الطعام، ولكن ترفض سامنتا ذلك وتخبره أن مربوحة في إجازة اليوم من أعمال المنزل.

سامنتا تحرض سيدات المزاريطة على الدخول لمركز الشباب

تصطحب والدة الكبير، مربوحة في جولة في المزاريطة، في محاولة منها للذهاب إلى مكان ما للاسترخاء سويا، حتى تستطيعان التحدث والتعرف على بعضهما، لكن مربوحة تخبرها بأنه لا يوجد بالمزاريطة سوى مركز الشباب.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19

وتصر سامنتا على أن تذهب برفقة مربوحة إلى مركز الشباب، وعند الدخول يمنعها الأمن الخاص بالمركز، ما يجعلها تجتمع مع السيدات أمام البوابة حتى يسمح لهم الكبير وإدارة مركز الشباب بالدخول للمركز، ولكن يأتي الكبير ليفض ذلك الحشد.