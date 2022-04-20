مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19.. ريم مصطفى تورط آسر ياسين في أزمة

تطورت الأحداث فى الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، التي عرضت منذ قليل عبر قناة cbc، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19.

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19، مفاجأة خاصة بالقضية المتورط فيها مكتب فريدة المسيري التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وزين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19

وخلال بحث كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي، وهي سكرتيرة مكتب زين، في الأوراق القديمة الخاصة بالقضية التي تورط فيها زين بإخفاء معلومات، وجدت التقرير الذي سبب الأزمة، وقال زين إنه لم يره خلال دفاعه عن القضية.

وهو ما تسبب في حالة انهيار لكاميليا لأن ظهور التقرير يورط زين في تعمد إخفاء معلومات عن العدالة، ولذلك قررت أن تخفي التقرير، وتخلصت منه بالفعل، ولكن كشف آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، ما فعلته، وطلب منها أن تخبر زين.

زين في ورطة بسبب كاميليا

وحاولت كاميليا أن تخبر زين بالأمر ولكنها لم تنجح، واضطر آدم لفعل ذلك، وعلى الفور ذهب زين إلى كاميليا، وأخبرها أن هذا التقرير يثبت حسن نيته، ولكن فاجأته كاميليا بأنها تخلصت منه، وهو ما وضع زين في أزمة مجددا.